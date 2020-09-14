Беларусь приняла паломников из Израиля

История о белорусской толерантности и об умении уважать культуру и традиции других народов. Группа евреев - хасидов - совершает традиционное паломничество в Украину на ежегодное празднование Нового года Рош ха-Шана. Но украинские границы для граждан Израиля оказались закрыты. Паломников приняла белорусская земля (видео).