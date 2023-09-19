Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики", сообщает БЕЛТА .

Проект закона разработан по инициативе Министерства иностранных дел Республики Беларуси и внесен в Палату представителей Советом Министров 6 сентября. Он подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь и приостанавливает выполнение белорусской стороной обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, подписанному в Париже 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики.

Факт Договор был ратифицирован Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 21 октября 1992 года "О ратификации Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года и Соглашения о принципах и порядке выполнения этого Договора от 15 мая 1992 года" и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и инспекции).

21 марта правительством Польши принято решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Беларуси, Чехия уведомила о приостановлении обязательств по Договору перед Минском по каналам Сети связи ОБСЕ в августе 2022 года. В соответствии с заключением Министерства иностранных дел, Республика Беларусь согласно подпункту b пункта 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Республики Польша и Чешской Республики, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному договору в отношении Республики Беларусь.

В практическом плане это будет означать приостановление Республикой Беларусь предоставления указанным государствам уведомлений и информации, касающейся обычных вооружений и техники Республики Беларусь, приема от Польши и Чехии инспекций в целях контроля за соблюдением белорусской стороной количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями ДОВСЕ. В отношении других государств-участников Республика Беларусь будет продолжать выполнять ДОВСЕ.

Согласно заключению Национального центра законодательства и правовых исследований выбор вида нормативного правового акта для целей приостановления действия ДОВСЕ является обоснованным. Принятие проекта закона не повлечет за собой сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов.