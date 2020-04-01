Беларусь присоединилась к акции "30 дней на велосипеде"

Несмотря на то, что первый день апреля выдался далеко не самым солнечным, лютый ветер и метель не спугнули веломанов. Сегодня стартовала всемирная акция "30 дней на велосипеде". Уже традиционно высокой активностью ее поддерживают белорусы. Сергей Козлович отправился на улицы Минска, чтобы найти самых преданных двухколесному транспорту.



Пусть это пока лишь беговел, но на нем Паша уже держится весьма уверенно. Любовь к активной жизни явно перешла по наследству - родители часто ходят в походы и участвуют в веломарафонах. И, несмотря на трудности, пожалуй, самый маленький участник международной акции уверенно возвращается на дистанцию. Уже шестой год белорусы поддерживают идею проекта "30 дней на велосипеде". Причем, мы в последний раз были на втором месте по активности. Главное условие - каждый день делиться своими велодостижениями.







Кроме того, организаторы подготовили квесты и другие активности, чтобы кататься было интереснее. В прошлом году в строю веломанов было более тысячи минчан. Буквально на днях на столичном проспекте заметили новое устройство. Это счетчик плотности велосипедного потока. Он настроен на ширину велодорожки и реагирует на металлическую раму двухколесного. Собранные данные помогут велосипедному обществу сделать Минск для веломанов комфортнее. В этом сезоне продолжат оборудовать новые велодорожки и срезать раздражающие бордюры на переходах. Кстати, скоро могут внести изменения в ПДД. Есть там приятные новости и для велосипедистов.



Что до первого дня апреля, то, несмотря на прохладу и метель, мы без труда встретили в городе велосипедистов. Многие, как например, Алеся, уже открыли сезон и забыли про общественный транспорт. Вероятно, вскоре и в Минске никто не будет удивляться проезжающему в строгом костюме велосипедисту. По исследованиям, в одной лишь столице более 800 тысяч велосипедов для взрослых. Еще 200 тысяч для малышей. Так что в новый сезон точно есть кому крутить педали.



