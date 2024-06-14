Беларусь присоединилась к празднованию Всемирного дня донора - акцию по безвозмездной сдаче крови организовали по всей стране

Дмитрий Шевцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Это очень важный аспект для того, чтобы человек мог сказать, что я как гражданин сформировался полностью. Потому что одна донация спасает 4 человеческие жизни. Мы не знаем, кому и когда пригодится эта кровь, поэтому мы всегда говорим, приходите хотя бы один раз и сдайте кровь для себя, для своих близких. Пусть она никогда не пригодится, но во всяком случае она некуда не пропадет, то есть из нее делают определенные компоненты, медицинские препараты.