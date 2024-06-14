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Беларусь присоединилась к празднованию Всемирного дня донора - акцию по безвозмездной сдаче крови организовали по всей стране
Всемирный день донора сегодня отмечают по всей планете. К празднованию присоединилась и Беларусь. Этот день - возможность выразить благодарность донорам за их самоотверженность и щедрость.
Каждый день в Беларуси в переливании крови и ее компонентов нуждается более 500 пациентов. По статистике, одна донация может спасти 4 человеческие жизни новорожденных, матерей, людей, которые пострадали при авариях и чрезвычайных ситуациях.
Акцию по безвозмездной сдаче крови организовали сегодня по всей стране на базе стационарных и выездных площадок. Более эффективная форма развития массового донорства - выездная сессия по заготовке крови с применением мобильного комплекса. Один из таких масштабных пунктов сдачи сегодня утром развернулся возле здания Минздрава в Минске. К акции присоединились общественные деятели, представители госорганов и организаций, учреждений образования, спорта, республиканских, общественных организаций и просто неравнодушные граждане.
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:
Люди сдают кровь от 18 лет и старше. Те, кто не имеет хронических заболеваний тяжелых, тот, кто не имеет инфекционных заболеваний, каждый из этих людей может сдавать кровь. В стране от доноров получается порядка 260 тонн компонентов крови. Процедура, которую я прошел, это один из тех элементов, который необходим людям, сдача крови - это причастность к лечебному процессу каждого из нас.
Дмитрий Шевцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Это очень важный аспект для того, чтобы человек мог сказать, что я как гражданин сформировался полностью. Потому что одна донация спасает 4 человеческие жизни. Мы не знаем, кому и когда пригодится эта кровь, поэтому мы всегда говорим, приходите хотя бы один раз и сдайте кровь для себя, для своих близких. Пусть она никогда не пригодится, но во всяком случае она некуда не пропадет, то есть из нее делают определенные компоненты, медицинские препараты.
В Беларуси донорскому движению в этом году - 20 лет. Ежегодно к нему присоединяются более 100 тыс. человек. Из них 87 тыс. имеют звание почетного донора Беларуси. С каждым годом их количество только растет.
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