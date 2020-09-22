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Беларусь присоединится к международной акции "День без автомобиля"
Сегодня Беларусь присоединится к международной акции "День без автомобиля". Те водители, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте. Беларусь принимает участие в акции с 2008 года. По данным Минприроды, только за этот день предотвращается выброс в воздух более 250 тонн загрязняющих веществ. День без автомобиля как раз и инициирован для того, чтобы продемонстрировать важность и актуальность проблемы загрязнения воздуха.
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