Беларусь присоединится к международной экологической акции "Час Земли"

Сегодня Беларусь в очередной раз присоединится к международной экологической акции "Час Земли". В этот день во многих странах мирана один часжители выключают свет. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. "Час Земли" - это символ бережного отношения к природе и самая массовая экологическая акция на планете. В Минске в 20:30 подсветку отключатцирк, Большой театр оперы и балета, Музей Великой Отечественной войны и другие знаковые объекты.