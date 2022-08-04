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Беларусь призывает к миру без ядерного оружия

Беларусь не собирается менять свой безъядерный статус и призывает мировое сообщество создавать условия для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Василий Павлов на конференции в Нью-Йорке по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сейчас всем нам необходимо осознание коллективной ответственности с тем, чтобы совместно предпринять решительные шаги по всестороннему укреплению ДНЯО и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Белорусская сторона готова поддерживать все конструктивные усилия и инициативы в этом направлении.

В качестве первого шага Беларусь предложила принять конкретные меры по снижению ядерных рисков и приданию процессу ядерного разоружения многостороннего и необратимого характера.

Во-вторых, как обозначил дипломат, необходимо обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который ратифицировали 174 государства. Третье предложение белорусской стороны заключается в придании нового импульса процессу создания зон, свободных от ядерного оружия. В качестве четвертого шага Беларусь предлагает рассмотреть вопрос о разработке глобального соглашения о гарантиях неприменения ядерного оружия и недопущения угрозы его применения неядерным государствам.

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