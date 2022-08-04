3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь призывает к миру без ядерного оружия
Беларусь не собирается менять свой безъядерный статус и призывает мировое сообщество создавать условия для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Василий Павлов на конференции в Нью-Йорке по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
Сейчас всем нам необходимо осознание коллективной ответственности с тем, чтобы совместно предпринять решительные шаги по всестороннему укреплению ДНЯО и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Белорусская сторона готова поддерживать все конструктивные усилия и инициативы в этом направлении.
В качестве первого шага Беларусь предложила принять конкретные меры по снижению ядерных рисков и приданию процессу ядерного разоружения многостороннего и необратимого характера.
Во-вторых, как обозначил дипломат, необходимо обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который ратифицировали 174 государства. Третье предложение белорусской стороны заключается в придании нового импульса процессу создания зон, свободных от ядерного оружия. В качестве четвертого шага Беларусь предлагает рассмотреть вопрос о разработке глобального соглашения о гарантиях неприменения ядерного оружия и недопущения угрозы его применения неядерным государствам.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все