Беларусь призывает к миру без ядерного оружия

Беларусь не собирается менять свой безъядерный статус и призывает мировое сообщество создавать условия для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Беларуси Василий Павлов на конференции в Нью-Йорке по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сейчас всем нам необходимо осознание коллективной ответственности с тем, чтобы совместно предпринять решительные шаги по всестороннему укреплению ДНЯО и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Белорусская сторона готова поддерживать все конструктивные усилия и инициативы в этом направлении.

В качестве первого шага Беларусь предложила принять конкретные меры по снижению ядерных рисков и приданию процессу ядерного разоружения многостороннего и необратимого характера.