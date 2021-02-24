Минск призывает к преодолению разногласий в сфере разоружения. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил, выступая по видеосвязи на Женевской конференции по разоружению. Владимир Макей отметил: любой вооруженный конфликт ведет к обнулению социально-экономических достижений и человеческих ценностей, является благодатной почвой для организованной преступности и терроризма.