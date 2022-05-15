Беларусь продлевает безвиз для граждан Литвы и Латвии до конца года.



Решение было принято Президентом Александром Лукашенко по многочисленным просьбам и пожеланиям граждан Прибалтийских стран.

Срок действия введенного ранее упрощенного порядка истекает сегодня. И, как отметили в белорусском Госпогранкомитете, граждане соседних стран, проезжая через пункты пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границы, могут воспользоваться правом безвизового въезда неограниченное количество раз и далее находиться на всей территории страны. При этом всем иностранцам нужно предъявить действительный документ для въезда, зеленую карту (если въезжают на машине), отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также медицинскую страховку.