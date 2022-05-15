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Беларусь продлевает безвиз для граждан Литвы и Латвии

Беларусь продлевает безвиз для граждан Литвы и Латвии до конца года.

Решение было принято Президентом Александром Лукашенко по многочисленным просьбам и пожеланиям граждан Прибалтийских стран.
Срок действия введенного ранее упрощенного порядка истекает сегодня. И, как отметили в белорусском Госпогранкомитете, граждане соседних стран, проезжая через пункты пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках границы, могут воспользоваться правом безвизового въезда неограниченное количество раз и далее находиться на всей территории страны. При этом всем иностранцам нужно предъявить действительный документ для въезда, зеленую карту (если въезжают на машине), отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также медицинскую страховку.


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Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз со стороны иностранных граждан, руководством страны принято решение о продлении права безвизового въезда. Граждане Литвы и граждане (неграждане) Латвии смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря включительно. В общей сложности с 15 апреля в Беларусь проследовало около 52 тысяч граждан Литвы и Латвии, 65 % из них проследовали из этих государств в безвизовом порядке.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси


В ведомстве добавили, что литовцам и латвийцам не понадобится пропуск для посещения пограничной зоны. Об этом нужно лишь устно уведомить работника погранслужбы при въезде в страну в белорусском пункте пропуска, а также назвать населенный пункт и цель его посещения. Как отметили в МИД Беларуси, данный жест доброй воли Минска стал наглядным подтверждением стремления нашей страны к сохранению добрососедских отношений с прибалтийскими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Беларусь.

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