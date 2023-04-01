3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь продолжает обсуждать Послание Президента народу и парламенту
Беларусь не торгует суверенитетом! Для нас он незыблем. Но сохранить его стоит немалых усилий. Это лейтмотив обращения нашего Президента к нации. Шесть главных условий озвучил Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту. По своей сути это руководство к действию для каждого, кто хочет жить в независимой, самодостаточной и сильной стране, а не служить чужим интересам. "Мы не будем рабами!" - вот так эмоционально скажет белорусский лидер, обращаясь к каждому. Но для этого нужно единство, историческая память, развитие экономики, социальная справедливость, способность защитить себя и независимая внешняя политика. Это и есть гарантии нашего суверенитета, убежден Президент. Независимость не далась нам легко, но удержать ее еще сложнее. И это не задача лишь политиков и управленцев! Впрочем, нынешнее послание - это взгляд на ситуацию не только в стране, но и мире.
Как жить с соседями? Не отдать свое? Как договариваться о мире в Украине? На каких условиях? Зачем нам ядерное оружие? И к чему может привести пожар на континенте, если игнорировать мирные инициативы? Об этом и многом другом - в большом и откровенном разговоре с нацией.
Мы продолжаем обсуждать главное из того, что прозвучало. Ольга Анищенко продолжит(подробности в видео и ленте новостей).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой