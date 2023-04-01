Беларусь продолжает обсуждать Послание Президента народу и парламенту

Беларусь не торгует суверенитетом! Для нас он незыблем. Но сохранить его стоит немалых усилий. Это лейтмотив обращения нашего Президента к нации. Шесть главных условий озвучил Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту. По своей сути это руководство к действию для каждого, кто хочет жить в независимой, самодостаточной и сильной стране, а не служить чужим интересам. "Мы не будем рабами!" - вот так эмоционально скажет белорусский лидер, обращаясь к каждому. Но для этого нужно единство, историческая память, развитие экономики, социальная справедливость, способность защитить себя и независимая внешняя политика. Это и есть гарантии нашего суверенитета, убежден Президент. Независимость не далась нам легко, но удержать ее еще сложнее. И это не задача лишь политиков и управленцев! Впрочем, нынешнее послание - это взгляд на ситуацию не только в стране, но и мире.



Как жить с соседями? Не отдать свое? Как договариваться о мире в Украине? На каких условиях? Зачем нам ядерное оружие? И к чему может привести пожар на континенте, если игнорировать мирные инициативы? Об этом и многом другом - в большом и откровенном разговоре с нацией.



Мы продолжаем обсуждать главное из того, что прозвучало. Ольга Анищенко продолжит(подробности в видео и ленте новостей).



