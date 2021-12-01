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Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам, чтобы ожидание не было таким мучительным
На белорусско-польской границе беженцы все еще надеются встретить Новый год в новом - европейском - доме вместе со своими родственниками. Белорусская сторона продолжает оказывать всю возможную помощь, чтобы ожидание гуманитарного коридора не было таким мучительным, каким было, в буквальном смысле, под польским забором. В логистическом центре, который временно предоставили для размещения беженцев, им обеспечена медицинская помощь. Практически ежедневно белорусы привозят гуманитарную помощь.
Марина Романовскаяв логистическом центре. Подробнее в видео.
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