Беларусь продолжает подготовку к 75-й годовщине Победы

Вчера в столице прошла тренировка роты почетного караула. Репетиции проходят у стелы "Минск - город-герой". Бойцы РПК слаженно и синхронно отрабатывают навыки, выполняя сложные движения с карабином.



Репетиции сводной роты почетного караула будут проходить дважды в неделю - в понедельник и четверг. В эти дни с 9 до 11 вечера перекроют часть проспекта Машерова - от улицы Даумана до Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрута. Механизированная колонна тем временем тренируется на аэродроме в Липках.



