Беларусь продолжает помогать детям Донбасса - что запомнилось ребятам

Беларусь продолжает оказывать поддержку детям Донбасса. В лагерь "Дубрава" под Солигорском впервые приехала группа детей из Запорожья.

А детей из Донецка в эти дни принимает детская больница реабилитации в Минской области. И это уже третий такой прием на ее счету.

О бескорыстной помощи и детских судьбах репортаж Елизаветы Синяк.

"Космическая" реабилитация

18 человек, у одиннадцати инвалидность. Кто-то родился с ней, а кто-то приобрел из-за боевых действий, которые длятся на Донбассе с 2014 года. Эти дети знают, как взрывают мины и как бомбят города, но в Беларуси каждый создает для себя новые воспоминания.

Захар из Могилева, а Саша из Донецка с начала смены уже стали друзьями. Вместе ходят на процедуры, играют в теннис и наблюдают за космосом, не спрашивая, кто рядом - сверстник из Беларуси, России или Украины. Маленькие. Но не озлобленные.

Здесь вкусно кормят. В бассейне плаваю. В игровой играю. В общем, здесь все классно и все хорошо. Захар Струков, житель г. Могилева

Мне тоже нравится, как и Захару, как хорошо кормят. А в сенсорной комнате просто кайф! Здесь можно даже чувствовать себя как в космосе, если честно. Александр Сергеев, житель г. Донецка

Ребенка из Донбасса поставили на ноги

У каждого ребенка, который приезжает в Беларусь, космос свой. Илье 10 лет. Диагноз - ДЦП. Он хочет стать блогером или программистом. И несмотря на то что в таком возрасте ребята увидели больше, чем некоторые взрослые, они все еще остаются детьми и мечтают о простом.





На реабилитации в Острошицком Городке мальчик уже в третий раз. И благодаря белорусским специалистам у ребенка началась новая жизнь.

Спинку мы стали держать и разговаривать лучше. Читать научились. Уже на коляску сам садится, зубы чистит сам. Радуется, что он ходит, что мы до третьего этажа уже ходим ножками. Елена Коновалова, жительница г. Донецка

А еще рассказывают, что ребята считают дни до приезда в Беларусь из-за удобств, которые для нас кажутся обыденными.





Дома ложимся спать, проснемся - не проснемся? Страшно. В коридорчике я ему стелю, он боится, у него аж ножки трусятся. А тут хоть тихо, спит, и душ горячий - у нас этого нет. Когда приехали сюда, говорят: "Ой, наконец-то вода горячая". Спасибо Беларуси, что нас не оставляют в беде. Елена Коновалова, жительница г. Донецка

Сергей тоже приехал на реабилитацию из Донецка. Из-за диагноза мама носила его на руках до 7 лет. Потом магия воды... Он, как и все приехавшие ребята, занимается в центре "Дельфины". И сейчас парня называют лучшим пловцом города.

Сергею 14, но за плечами будто целая взрослая жизнь.

Сменить локацию, успокоиться от войны, подышать свежим воздухом, а не то что у нас в Донецке. Война уже 9 лет. Началась вот эта мобилизация, всех мужчин забрали, и я остался, считай, один мужчина в семье. Сергей Семионкин, житель г. Донецка

Тепло и встречают как дома

На реабилитации для каждого ребенка составлена программа. Процедуры ежедневно, например, есть ЛФК, водолечение, аппаратная физиотерапия, а еще шанс на нормальную жизнь. Ребята дышат лесным воздухом и главное - спокойно спят ночами. Говорят: в Беларуси безопасно.

Есть психолого-педагогическое отделение. Психологи работают с этими детьми, они лечат им души. Они общаются с ними, у нас очень хорошая развлекательная программа. У нас замечательный культорганизатор Светлана Казимировна. В каждом ребенке увидеть талант - это ее прерогатива. Галина Родионова, заведующая физиотерапевтическим отделением ГУ "Республиканская детская больница медреабилитации"





Вероничка - у нее очень тяжелая форма ДЦП, она начала говорить стихами. Она ложку правильно взяла именно здесь. У Ярика зашевелился пальчик именно здесь. То, чего на протяжении жизни мы не могли добиться, здесь сразу же идет динамика. Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины"

Такие результаты стали возможны благодаря дружбе "Дельфинов" и фонда Алексея Талая, которая длится не один год. Уже больше 3 тысяч ребят побывали на оздоровлении в Беларуси.

Пользуясь случаем, хочу передать Александру Григорьевичу Лукашенко огромный привет. Здоровья ему крепкого! Таких людей, как он, на самом деле очень мало. И это не пустые слова. Я очень люблю вашего Президента, люблю эту замечательную страну, этих людей, которые знают, как нам плохо, чувствуют это. Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины"