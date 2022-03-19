Беларусь продолжает принимать беженцев из Украины, обеспечивая им кров, питание и медпомощь

Беларусь продолжает оказывать помощь украинским беженцам. Гуманитарные коридоры не дают нужного эффекта, людям приходится самостоятельно пробираться через леса, в которых их зачастую поджидают вооруженные мародеры и нацбаты. Кого-то до нашей границы на своей технике (или сопровождая) доставляют российские военные. Уже здесь беженцы рассказывают, как неделями не ели, жили в подвалах и каждую минуту боялись за жизни своих детей. Первоочередная задача, которую выполняет Беларусь, - мы даем им кров и питание, медицинскую помощь. Накануне пункт пропуска "Гдень" посетил министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил, что если будут прибывать медики и с желанием работать в нашей стране - готовы устроить в кратчайшие сроки.