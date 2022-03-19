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Беларусь продолжает принимать беженцев из Украины, обеспечивая им кров, питание и медпомощь
Беларусь продолжает оказывать помощь украинским беженцам. Гуманитарные коридоры не дают нужного эффекта, людям приходится самостоятельно пробираться через леса, в которых их зачастую поджидают вооруженные мародеры и нацбаты. Кого-то до нашей границы на своей технике (или сопровождая) доставляют российские военные. Уже здесь беженцы рассказывают, как неделями не ели, жили в подвалах и каждую минуту боялись за жизни своих детей. Первоочередная задача, которую выполняет Беларусь, - мы даем им кров и питание, медицинскую помощь. Накануне пункт пропуска "Гдень" посетил министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич отметил, что если будут прибывать медики и с желанием работать в нашей стране - готовы устроить в кратчайшие сроки.
Напомним, в пункте пропуска "Гдень" работает палаточный лагерь Красного креста, где можно получить первую помощь, в том числе и психологическую.
Помощь людям
Ко всему для нуждающихся граждан Украины, проживающих на приграничной территории, организованы полевые столовые. Это поручил сделать губернатор области на совещании по вопросу помощи. С сегодняшнего дня волонтеры Красного Креста разворачивают палатку-столовую на границе с Украиной. Первая благотворительная миссия заработала в Поддобрянке. Пункт будет работать ежедневно с 12 по 15 часов.
Репортаж с границы - в "Главном эфире"
Истории людей и как по всему периметру рубежи защищают наши пограничники, смотрите 20 марта в "Главном эфире".
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