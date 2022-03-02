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Беларусь продолжает принимать беженцев с Украины - помощь будет оказана всем
Беларусь продолжает принимать беженцев с Украины. Мы открыты для граждан братской нам страны и готовы предоставить убежище всем, кто в этом нуждается. Сейчас до погранперехода добрались порядка пятнадцати человек, большинство дети, взрослых только четверо. Беженцы ждут, когда их довезут до места, чтобы позвонить и успокоить оставшихся в Украине родных. Сейчас идет стандартное оформление документов. Наши пограничники интересовались у прибывших их состоянием здоровья.
Помощь будет оказана всем. Определены места для временного расселения. Только накануне в погранпереход в Добрушском районе обратились к пограничникам граждане Украины с просьбой принять около двадцати пяти семей. С самого утра на месте дежурят представители облисполкома, МЧС, ГАИ и пограничники. По словам очевидца, сейчас люди прячутся в лесах, поскольку ВСУ не дают подойти мирным жителям к территории Беларуси.
Сейчас беженцев из Украины ждут на территории одного из санаториев. Предположительно это группа из детей и несколько взрослых. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста привезла воду, тушенку, рыбу, молоко, сахар.
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