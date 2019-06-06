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Беларусь продолжает активную подготовку к празднованию Дня Независимости
Сегодня вечером пройдет первая репетиция роты почетного караула у стелы "Минск - город-герой". Движение будет полностью перекрыто по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Репетиция пройдет сегодня, а также 10, 13, 17 и 20 июня с 9 до 11 вечера.
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