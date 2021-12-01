Ни на километр не приблизившись к мечте, но в безопасности и максимально возможном тепле. Беларусь продолжает спасать беженцев, оказавшихся на европейском пороге.



Каждое утро становится настоящим квестом для людей, не знающих, что такое минус на термометре. Потому на территории транспортно-логистического центра "Брузги" десятки представителей Красного Креста, сотрудники МЧС и волонтеры. Уже налаженный быт - постоянно теплую воду, питание, доставку недостающей одежды, санитарные условия в бане - поддерживают без перебоев. Кризисный центр уже утеплили на 112 тонн гуманитарной помощи. Ежедневно в лагере не без новых неравнодушных к ситуации белорусов.



Круглыми сутками открыт и стационарный медпункт. Из дежурных - врач и два фельдшера. Команда медиков буквально ремонтирует легкие и желудки беженцев. Гастрит и кашель - самые распространенные жалобы. Их люди "заработали", отстаивая право на помощь на белорусско-польской границе.