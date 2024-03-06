Беларусь продолжит программу подготовки сотрудников полиции ОАЭ

Белорусская делегация во главе с министром МВД Иваном Кубраковым принимает участие в ежегодном Всемирном полицейском саммите в Дубае. Наши правоохранители прилетели по личному приглашению высших должностных лиц Эмиратов.

На специализированных конференциях высокого уровня выступят 200 спикеров, посетителями полицейского саммита станут около 20 тысяч человек, в том числе представители правоохранительных органов и эксперты в сфере безопасности, главы полицейских ведомств, руководители международных организаций из более чем 70 стран.