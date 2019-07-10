Беларусь прорабатывает вопрос отмены бумажных ветеринарных сертификатов

Россия предлагает в перспективе упразднить такой документооборот и в формате взаимной торговли. Это будет означать полный переход на электронную технологию. Наша информационная система ветсертификации уже внедрена и активно развивается - сегодня она одна из самых современных на просторах СНГ. Уже начался тестовый период по выдаче электронных документов на корма животного происхождения и продукцию технического назначения.



Упростить движение товаров на едином рынке Беларуси и России поможет общая электронная система ветсертификации. Работа над ее созданием близка к завершению.



