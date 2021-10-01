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Беларусь прощается с погибшим офицером КГБ
В столице проходит церемония прощания с офицером Комитета госбезопасности, погибшим 28 сентября. Почтить память офицера пришли его родные, близкие и коллеги. Эта трагедия никого не оставила равнодушным - Дмитрий Федосюк погиб при исполнении служебных обязанностей, выполняя долг по защите Родины. В тот день бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению людей, которые могли быть причастны к террористической и экстремистской деятельности.
В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на улице Якубовского, и был смертельно ранен сотрудник Комитета государственной безопасности с позывным "Нирвана". Ответным огнем подозреваемый был ликвидирован.
Такими молодыми людьми мы гордимся. Это хорошее поколение, поколение патриотов. Это поколение тех людей, которые любят свою страну и народ. Низкий поклон родителям и близким, которые воспитали такого патриота своей страны. И, конечно, вечная память о нем сохранится навсегда в наших сердцах.
На церемонию прощания с офицером КГБ приехали глава Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, а также представители различных министерств, ведомств и общественных объединений.
Я хочу в этот тяжелый день сказать, что каждому из тех, кто пытается развязать войну различными способами: террористическими, экстремистскими, будет дана оценка. Каждый получит по заслугам. Я не пугаю, я просто говорю, что так должно быть: подлость и преступность должны быть наказаны.
На траурной церемонии в клубе имени Дзержинского звучат искренние соболезнования родителям, воспитавшим истинного защитника Родины. Слова поддержки и всем тем людям, которые были рядом с Димой в тот роковой момент, которые, как и он, выполняли боевую задачу, которые каждый день несут опасную службу с риском для жизни. Все собравшиеся скорбят вместе с родными и близкими. По словам председателя КГБ, смерть Дмитрия Федосюка - большая потеря для ведомства. По поручению главы государства семье будет оказана всевозможная помощь.
Это один из самых лучших бойцов, это очень заботливый сын, любящий муж для своей жены и отец маленькой дочери. Очень верный товарищ с большим сердцем. Вот этим большим сердцем он и закрыл товарищей. Мы знаем, что он первым вошел в квартиру, у него немного было времени на реагирование, но он закрыл своим сердцем, спиной своих друзей. Мы очень скорбим, для органов госбезопасности это неординарное событие, но мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту.
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