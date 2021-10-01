Беларусь прощается с погибшим офицером КГБ

Это один из самых лучших бойцов, это очень заботливый сын, любящий муж для своей жены и отец маленькой дочери. Очень верный товарищ с большим сердцем. Вот этим большим сердцем он и закрыл товарищей. Мы знаем, что он первым вошел в квартиру, у него немного было времени на реагирование, но он закрыл своим сердцем, спиной своих друзей. Мы очень скорбим, для органов госбезопасности это неординарное событие, но мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси