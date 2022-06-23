Он голос наших телетрансляций Рождества и Пасхи, он проложил "Дороги до святыней". Сегодня Беларусь прощается с протоиереем Сергием Гордуном - первым проректором Института теологии БГУ, профессором Духовной академии, клириком Минской епархии и многодетным отцом. Его не стало 21 июня на 64-м году жизни. Воспитанный в крепких православных традициях отец Сергий не планировал становиться священником, в Минске поступил на лингвиста и даже успел поработать учителем. Но все студенчество посещал кафедральный собор, где на юношу неизгладимое впечатление произвели проповеди митрополита Филарета. Прошел все этапы духовного образования, а затем преподавал и сам. Почти 30 лет отец Сергий служил клириком Минского кафедрального собора, четверть века работал во главе группы авторов над переводом Нового Завета на белорусский язык, за что получил премию "За духовное возрождение". Протоиерей Сергий Гордун был постоянным экспертом новостных и тематических выпусков Белтелерадиокомпании. Проститься со священником можно сегодня до 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе, похоронят протоиерея на малой родине в Кобринском районе.