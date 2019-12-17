Беларусь простилась с одним из лучших хоккеистов в истории - Владимиром Цыплаковым

Все желающие могли отдать дань памяти замечательному человеку, легенде хоккея и тренеру в здании крытого катка столичного парка Горького. За свою игровую карьеру он провел 349 матчей в сильнейшей лиге мира - НХЛ. В форме Беларуси участвовал в двух олимпиадах и шести чемпионатах мира. Трижды Цыплакова признавали лучшим хоккеистом страны. Его не стало на 51-ом году жизни в минувшую субботу. Проводить в последний путь Владимира Цыплакова пришли не только спортивные представители из разных видов, но и многочисленные болельщики.



Пришли проститься и те, с кем Владимир Цыплаков играл в одной команде Президента. Накануне тренировка команды Президента была посвящена памяти легендарного спортсмена. Началась она с символического вбрасывания и минуты молчания. Также в команде существует традиция - в конце занятия лучший игрок получает шоколадку, подписанную рукой Президента. И вот сегодня на церемонии прощания та самая шайба со вчерашнего вбрасывания и та самая шоколадка с надписью «Володе» вместе с венком - от команды Президента.



Владимир Цыплаков похоронен на Восточном кладбище рядом с еще одной звездой белорусского хоккея - Русланом Салеем.



