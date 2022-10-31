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Беларусь раскритиковала доклад ИКАО по ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь никогдане согласится с выводами доклада ИКАО, который основан на неполной информации при отсутствии необходимого международного сотрудничества. Речь идет о нечистоплотной раскрутке Западом случая с самолетом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси в мае прошлого года. Четкую позицию Минска сегодня еще раз обозначил постоянный представитель Беларуси при ООН.
Валентин Рыбаков указал, что само создание рабочей группы ИКАО по расследованию противоречит мандату ООН и создает опасный прецедент в манипулировании основами безопасности гражданской авиации.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Ответы на ключевые вопросы, направленные в адрес иных вовлеченных стран в целях проведения объективного и всестороннего расследования, так и не были нами получены. Дополнительная информация от белорусской стороны вовсе не запрашивалась.Доклад изобилует ошибками, неточностями, неавиационными и необъективными подходами. Использование в докладе информации от анонимного источника в отсутствие надлежащей технической экспертизы является недопустимым. В свою очередь письменные показания настоящего авиадиспетчера, переданные надлежащим образом белорусской стороной в адрес ИКАО, не были учтены."Белорусская сторона заявила, что содержание предоставленной властями США в адрес рабочей группы якобы аудиозаписи, сделанной якобы авиадиспетчером, является обманом и подделкой. Теперь самое важное. Сама рабочая группа признала, что в воздушном пространстве Беларуси не было ни сопровождения, ни перехвата, ни принуждения к посадке самолета авиакомпании Ryanair каким-либо военным воздушным судном, что свидетельствует о том, что командир иностранного воздушного судна лично принял решение о выполнении посадки в аэропорту Минска", - отметил Рыбаков.
В поддержку Беларуси выступают Россия и Китай
Представитель Пекина призвал к отмене авиасанкций. Постпред Беларуси рекомендовал Совбезу ознакомиться с видеообращением Романа Протасевича. Тот попытался разъяснить, что авиационная сфера не должна использоваться как площадка для политических манипуляций и шантажа.
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