Беларусь раскритиковала доклад ИКАО по ситуации с самолетом Ryanair

Беларусь никогдане согласится с выводами доклада ИКАО, который основан на неполной информации при отсутствии необходимого международного сотрудничества. Речь идет о нечистоплотной раскрутке Западом случая с самолетом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси в мае прошлого года. Четкую позицию Минска сегодня еще раз обозначил постоянный представитель Беларуси при ООН.



Валентин Рыбаков указал, что само создание рабочей группы ИКАО по расследованию противоречит мандату ООН и создает опасный прецедент в манипулировании основами безопасности гражданской авиации.



Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Ответы на ключевые вопросы, направленные в адрес иных вовлеченных стран в целях проведения объективного и всестороннего расследования, так и не были нами получены. Дополнительная информация от белорусской стороны вовсе не запрашивалась.Доклад изобилует ошибками, неточностями, неавиационными и необъективными подходами. Использование в докладе информации от анонимного источника в отсутствие надлежащей технической экспертизы является недопустимым. В свою очередь письменные показания настоящего авиадиспетчера, переданные надлежащим образом белорусской стороной в адрес ИКАО, не были учтены. "Белорусская сторона заявила, что содержание предоставленной властями США в адрес рабочей группы якобы аудиозаписи, сделанной якобы авиадиспетчером, является обманом и подделкой. Теперь самое важное. Сама рабочая группа признала, что в воздушном пространстве Беларуси не было ни сопровождения, ни перехвата, ни принуждения к посадке самолета авиакомпании Ryanair каким-либо военным воздушным судном, что свидетельствует о том, что командир иностранного воздушного судна лично принял решение о выполнении посадки в аэропорту Минска", - отметил Рыбаков.

