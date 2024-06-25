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Беларусь рассчитывает на сотрудничество с КНР в подготовке кадров по современным направлениям - Лукашенко
Беларусь рассчитывает на сотрудничество с КНР в вопросах подготовке кадров по современным направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями других китайских университетов, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что у Беларуси есть значительный опыт и компетенции во многих сферах.
Президент выразил убежденность: "Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета и обеспечения успешного импортозамещения".
Александр Лукашенко отметил, что такой солидной делегации ректоров топовых учреждений высшего образования Китайской Народной Республики в Беларуси еще не было. "Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, индикатор набирающего обороты сотрудничества не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре и других направлениях", - отметил глава государства.
Президент также подчеркнул: "Насколько я осведомлен, программа затрагивает вопросы расширения студенческих обменов, коммуникации молодежи и развития взаимодействия между университетами. Планируется также подписание соглашения об обмене обучающимися и инициативы о сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований".
Александр Лукашенко считает, что это станет хорошим дополнением к договоренностям, достигнутым и действующим между вузами двух стран.
Президент заявил: "Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы".
Глава государства также подчеркнул, что развитие сотрудничества особенно важно сегодня, когда Беларусь реализует совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологий, химической и перерабатывающей промышленности‚ производстве беспилотных летательных аппаратов и электромобилей.
Представительная китайская делегация ректоров ряда китайских вузов прибыла в Минск для участия в Форуме ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. В программе - пленарное заседание и тематические секции, совместный концерт творческих коллективов БГУ и Пекинского университета, проведение двусторонних переговоров между учреждениями образования двух стран, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Фото: БЕЛТА
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