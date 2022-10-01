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Беларусь рассчитывает продавать гибридные семена кукурузы на рынке ЕАЭС
В реестре Республики Беларусь находится 13 гибридов кукурузы нашей селекции. Это полноценный портфель гибридов кукурузы, рассказал заместитель директора по научной работе РНДУП "Полесский институт растениеводства" Виталий Кравцов в проекте "Вопрос номер один".
В реестре Российской Федерации находятся пять гибридов кукурузы Полесского института растениеводства. В 2021 - 2022 годах в РФ продали около 500 тонн. "Наши гибриды пользуются там популярностью и районированы по многим округам России. Есть перспектива работать на страны ближнего зарубежья в рамках ЕАЭС. Мы над этим работаем", - сказал он.
Было очень много скептиков, которые утверждали, что в Республике Беларусь невозможно получать семена. Прошло 30 лет. На данный момент мы на 80 % покрываем потребность нашей республики в семенах. Мы полностью закрываем вопросы импортозамещения.
На селекционном поле института ведется селекция кукурузы как гибридной культуры. Здесь находятся питомники исходного материала и селекционные, где именно создаются самоопыленные линии кукурузы, - рассказывает специалист. - Самоопыленные линии кукурузы - это основа для создания гибридов кукурузы, которая потом выращивается на наших полях для получения зерна и силоса".
В условиях Гомельской и Брестской областей стабильно можно получать семена, которые обладают высокими посевными качествами при соблюдении технологического регламента возделывания кукурузы на семена, подытожил Виталий Кравцов.
Смотрите "Вопрос номер один" здесь
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