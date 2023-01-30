Беларусь рассматривает Африку как перспективного партнера

Президент Лукашенко максимально современен - мы чтим его, естественно, за политический опыт, но это абсолютно современный в плане международных отношений политический лидер. Непосредственно сам персонально устанавливает политические, экономические отношения со странами, регионами, которые еще 5 лет назад, 10 лет назад, когда в нашем регионе была ориентация исключительно на Запад, только начинали движение на Восток. Китай и страны Африки, Востока, считались некоторой экзотикой, и дипломатические отношения там выстраивались импульсивно: есть встреча, есть визит, есть контакт, но системная работа не была выстроена. Сейчас мы наблюдаем то, что в Беларуси по региону и Ближнего Востока, и арабского мира в целом и в Африке запущена системная работа, она идет в текущем каждодневном режиме, и данный визит столь высокого уровня, кстати, по приглашению как раз таки и африканских представителей, и представителей Объединенных Арабских Эмиратов показывает то, что намерения максимально серьезные. Эта работа будет идти дальше.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews