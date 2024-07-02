Беларусь развивается вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям - Лукашенко

Беларусь развивается вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА .



Президент напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы. Для Беларуси это еще и годовщина новой вехи национального строительства - в 1945-м БССР подписала Устав Организации Объединенных Наций. "Мы стали в один ряд с государствами-основателями как страна, принявшая на себя основной удар, понесшая тяжелейшие потери и оказавшая беспрецедентное всенародное сопротивление агрессору", - сказал Александр Лукашенко.



"Горько и больно знать, что международная легитимность стоила нам страшных человеческих жертв. Но тогда так было, таков закон жизни, - продолжил он. - Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в страшных муках. Взрослеют и крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память".

