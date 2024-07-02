3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь развивается вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям - Лукашенко
Беларусь развивается вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА.
Президент напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы. Для Беларуси это еще и годовщина новой вехи национального строительства - в 1945-м БССР подписала Устав Организации Объединенных Наций. "Мы стали в один ряд с государствами-основателями как страна, принявшая на себя основной удар, понесшая тяжелейшие потери и оказавшая беспрецедентное всенародное сопротивление агрессору", - сказал Александр Лукашенко.
"Горько и больно знать, что международная легитимность стоила нам страшных человеческих жертв. Но тогда так было, таков закон жизни, - продолжил он. - Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в страшных муках. Взрослеют и крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память".
В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, этот закон усвоили, поэтому делали и делают все, чтобы не свернуть с дороги, проложенной предыдущими поколениями. И идут по ней уже 30 лет, перешагивая через санкции, политические интриги, шантаж, информационные провокации. Строят Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов