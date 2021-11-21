Беларусь регулярно участвует в гуманитарных миссиях и сейчас помогает мигрантам

Каждый из тех, кто бежал из разрушенных городов, руководствовался одним: сделать жизнь своих детей лучше, уберечь от взрывов и голода, это ведь так очевидно.

Беларусь их странам гуманитарную помощь уже оказывала не раз. В напряженное время возили продовольствие, лекарства, вещи. Этим, а еще теплом и вниманием окружили и на белорусско-польской границе. Пазлы помощи в общую картину собрала Анастасия Бенедисюк.

Сложно представить, какие слова для этих мальчишек и девчонок находят их родители, чтобы оправдать такие страдания. Почему спали в лесу? Почему не ели? Почему мерзли и замерзали? Почему от них весь мир огородился колючкой? И кто вернет им их детство?

Чем эти ребята отличаются от детей еврочиновников? Почему их вынуждают засыпать на голой земле? И не дают уснуть, включая серены… Так много почему. Но сами дети, вы только посмотрите, они находят ветки и камни, играют с ними. Просят, чтобы их подбросили на руках - и уже это счастье! При всех обстоятельствах они остаются детьми, будто оттягивая момент, не хотят окончательно разочаровываться в разумности взрослых и силе справедливости!













Можно сколь угодно говорить об отчаянии беженцев, о зверствах поляков, но нельзя молчать о толерантности белорусов. Не делим на своих и чужих, а если случилось горе, то помогаем всем миром (и, судя по всему, Беларусь - для этих людей вот как две недели - и есть весь мир).

Поначалу им привозили дрова, инструменты, и даже учили правильно пилить. Они категорически не хотели покидать лагерь. Люди из окрестных деревень доставали из погребов закатки - варенья, соленья, яблоки. Привозили молоко для младенцев. Вся страна подключилась к тому, чтобы накормить.

Парламентарии, профсоюзы, Белорусский союз женщин, Красный Крест, БРСМ… Помогают кто чем может. Каждый день формируется новая доставка до границы. В гуманитарном грузе - средства гигиены, одеяла, теплая одежда (их вещи почти все оказались испорченными после ядовитой смеси, которую вылили на них польские солдаты). Привозят детское питание, сухпайки, воду в огромном количестве.

Все что можно, белорусская сторона сделала. Накормила, приютила. Крышу над головой дала. Мы забрали последних беженцев с границы, и они все будут в тепле. Ежедневно беженцам выдается 8 тонн продуктов. Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Крыша над головой… Понимая, как важно это для них в холодную и дождливую погоду, было решено подготовить транспортно-логистический центр. Он находится неподалеку от границы. Беженцы так боялись пропустить очередь в лучшую жизнь, что их пришлось уговаривать уйти с улицы.

Оперативно подвозятся с предприятий, с учреждений образования, со складов матрасы, едут около двух тысяч одеял и подушек по линии Красного Креста из Минска. Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области

Мигрант:

Мой сын чувствовал себя очень плохо в лесу, ему очень болел живот, так как не было нормального питания. Сейчас наши условия намного лучше. Потому что мы согрелись, у нас есть где поспать, нам выдали одеяла. И вы видите на мне куртку. Ее выдали белорусы. Спасибо белорусскому народу и Президенту, который заботится о нас. Условия сейчас намного лучше, чем то, что было две недели в лесу. Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области





Отогревшись, в новых куртках, шапках-ушанках, беретах… Они словно с глянцевого журнала охотно позируют СМИ.













Вы только посмотрите на эти образы. Впрочем, это как с детьми, которые играют с палками и камнями, когда жизнь на грани - положительное хочется видеть хоть в чем. К концу недели у логистического центра появились обменный пункт, автолавка. И это все по просьбам самих же беженцев.

По поручению Президента в центре усилили меры безопасности. То и дело инспектируют пожарные, сотрудники УВД. Пополнен запас огнетушителей, налажена громкоговорящая связь для оповещения и объявлений.

Обеспечить медицинское сопровождение, питание, водный режим и удовлетворение других потребностей людей, которые попали в такую тяжелую ситуацию. Дальше - это переговорная позиция МИД разных стран, они должны определиться с судьбой этих людей. Наша задача здесь - обеспечить их всем необходимым для жизни и сохранения здоровья. Беларусь гуманная и гуманитарная. Журналисту АТН Александру Смирнову (он сейчас работает на границе) приходилось работать в горячих точках. С МЧС он доставлял гуманитарку в Сирию. Видел, откуда бежали и куда не хотят возвращаться все эти люди. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома













Только белорусские спасатели в гуманитарных миссиях участвовали больше 70 раз. Помогали еще пострадавшим от наводнения Зимбабве, Хараре, Мозамбику, Мапуту. Работали в затопленных Сербии, Боснии и Герцеговине. Пострадавшим от тайфуна жителям Вьетнама. Доставляли необходимое в Эквадор, когда там случилось землетрясение. Та же ситуация с Кыргызстаном.

Механизм оказания помощи известен. По согласованию с главой государства принимается постановление Советом министров, в которых даются конкретные поручения. Именно МЧС является координатором. Каждый год 3-4 гуманитарные миссии доставляем совместно со всеми ведомствам, сейчас - на Кубу, в ближайшее время - спецборт во Вьетнам. Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Беларуси

Базу МЧС под Гродно выделили и под склад для гуманитарки Красного Креста. Тушенка, макароны, крупы, молоко, печенье… Именно здесь все формируют в пакеты, которые ежедневно выдаются беженцам. Каждый день - горячее питание, каши, чай.

На неделе в центре открылась еще и пункт вакцинации. Поддержание здоровья - тоже часть помощи. Круглосуточно у ТЛЦ дежурят кареты скорой. Свои услуги на неделе для размещения беженцев предложили еще две базы отдыха. Но сами люди не стремятся к условиям еще комфортнее, сейчас у них другая цель. Но за то, как сейчас живут, благодарны. Им есть с чем сравнить!