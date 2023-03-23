Какие страны займут главенствующие позиции в новом миропорядке - мнение российского политолога

На наших глазах сейчас формируются контуры нового, не западного миропорядка и евразийское пространство, куда, безусловно, входит Беларусь, Россия и Китай. Эти страны новом миропорядке будут играть главенствующую роль, причем Беларусь как суверенное государство займет в этой меняющейся миросистеме, я уверен, очень прочные позиции, и она будет поставлять на евразийские рынки не только сырьевые ресурсы, минеральные удобрения, но, безусловно, товары с высокой добавочной стоимостью: сельскохозяйственную продукцию, продукцию сектора машиностроения. И как бы это ни было странно, Китай, при всем его промышленном могуществе, тем не менее заинтересован в том, чтобы покупать у России и Беларуси не только сырье, но и товары, которые позволяют создавать на территории Союзного государства дополнительные производства, новые рабочие места.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент "Академии труда и соцотношений" (Россия)