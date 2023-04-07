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Беларусь - Россия: перекрыт международный канал наркотрафика
Перекрыт крупный канал наркотрафика: в общей сложности задержаны 10 человек, изъято свыше 11 кг зелья. Спецоперацию во взаимодействии с коллегами из Оперативной таможни провел минский наркоконтроль. Фигурантов (а это трое безработных минчан в возрасте от 20 до 23 лет) задерживали при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Установлено, что подозреваемые организовали канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь.
При них, по месту жительства, в арендованном гараже и в тайниках-закладках под Минском и пристоличье обнаружено и изъято более 2 кг мефедрона, 1,5 кг гашиша, более 2 тысяч таблеток МДМА, 650 марок ЛСД, марихуана, а также 100 гр кокаина. Далее правоохранители установили местонахождение тайника в России, из которого задержанные собирались забрать 6,5 кг наркотика для продажи в Беларуси. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь товар изъят.
Дальше по цепочке столичные оперативники задержали семерых розничных наркокурьеров. Это жители Минской и Брестской областей, задержанным от 19 до 28 лет. В МВД заявили: все подозреваемые работали в одной связке. Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.
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