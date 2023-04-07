Беларусь - Россия: перекрыт международный канал наркотрафика

При них, по месту жительства, в арендованном гараже и в тайниках-закладках под Минском и пристоличье обнаружено и изъято более 2 кг мефедрона, 1,5 кг гашиша, более 2 тысяч таблеток МДМА, 650 марок ЛСД, марихуана, а также 100 гр кокаина. Далее правоохранители установили местонахождение тайника в России, из которого задержанные собирались забрать 6,5 кг наркотика для продажи в Беларуси. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь товар изъят.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома