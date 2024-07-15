Беларусь с начала 2024 года без виз посетили более 116 тыс. жителей ЕС

Беларусь с начала года без виз посетили более 116 тыс. жителей ЕС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

С 1 января 2024 года безвизом воспользовались 116 249 иностранцев из Евросоюза: 50 552 гражданина Литвы, 31 214 граждан и 9 369 неграждан Латвии, а также 25 114 граждан Польши.

Всего с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 916 855 иностранцев: 545 763 гражданина Литвы, 216 015 граждан и 65 484 негражданина Латвии, а также 89 593 гражданина Польши.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".