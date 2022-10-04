Беларусь - самая безопасная страна для СМИ

За последние четверть века при выполнении своих должностных обязанностей в Беларуси не погиб ни один журналист. Этим не может похвастаться ни одно соседнее государство, заявил в эфире программы "Успеть до полуночи"гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Это показатель. И здесь Беларуси есть чем гордиться.

А вот то, что происходит за пределами страны, вызывает недоумение. Блокировка аккаунтов отдельных белорусских журналистов и даже практически нескрываемые призывы к убийству по национальному признаку (всех россиян, допустим, или всех русских) - раньше это считалось фашизмом, нацизмом, ксенофобией, а сегодня в ЕС на это все практически закрывают глаза.

"Генеральный суд ЕС признал незаконность санкций и рестрикций против белорусских журналистов, - отметил Андрей Кривошеев. - Но вы же понимаете, в этой новой "нормальности", или новой "ненормальности", которую наши коллеги, в особенности из ЕС, выстроили, они как за каменной стеной. Они могут просто закрывать глаза, не реагировать на подготовку покушения на убийство нашего коллеги, или на подготовку покушения на убийство руководителей крупнейших белорусских медиахолдингов".

В качестве примера председатель правления Белорусского союза журналистов привел террористический акт против российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной. "Вы видели реакцию Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов на это кровавое убийство, на это теракт? - поинтересовался Андрей Кривошеев. - Они обошлись какими-то глупыми формулировками о том, что отец Дарьи - приближенный к Путину философ. И что? На этом основании можно убивать через террористический акт его ребенка? То есть вы к чему призываете? Если вы допускаете такую возможность, это значит, что любой журналист, входящий в Европейскую федерацию журналистов или Международную федерацию журналистов, на таких же основаниях может быть подвергнут казни? Или как?"