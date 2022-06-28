Беларусь - Санкт-Петербург: сотрудничество в сфере здравоохранения

Официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Олегом Эргашевым прибыла в Беларусь. Накануне состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения. В заседании приняли участие руководители всех направлений данной отрасли Беларуси и России: лечебной, фармацевтической и контрольной деятельности, научной сферы, главные внештатные специалисты в различных направлениях медицины. Как подчеркнули стороны, сейчас продолжается сотрудничество в рамках медицинского и фармацевтического кластеров.

Очень важный вопрос сетевого образования - додипломного и постдипломного. Кроме того, специалисты лечебного профиля завтра посетят белорусские РНПЦ по направлениям. Нам важен обмен лучшими практиками в оказании медпомощи. В высоких технологиях белорусским медикам также есть что показать. Еще один вопрос, который планируют обсудить эксперты, работа в рамках санкций. Беларусь так существует давно, и мы знаем, что показать в плане импортозамещения.

Это сотрудничество приведет к лекарственной безопасности. Поскольку у нас общие корни, тесные связи, нам просто находить взаимодействие. Также Олег Эргашев добавил, что "мы уже видим, как выстраивают взаимоотношения друг с другом крупнейшие фармкомпании Санкт-Петербурга и Беларуси. Я убежден, это позволит нам выйти из сложных ситуаций".