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Беларусь доставит гуманитарную помощь в юго-восточную Африку

Этим утром грузовой боинг покинет Национальный аэропорт Минск. На борту 92 тонны груза - консервы, детское питание, одежда, одеяла. Такова гуманитарная помощь для Зимбабве и Мозамбика от белорусской стороны. Сопровождать груз будет и съемочная группа Агентства теленовостей. Эксклюзивные кадры в эфире телеканала "Беларусь 1".



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Тропический циклон "Идай" стал причиной наводнений на юго-востоке Африки. Количество жертв стихии перевалило за тысячу человек, сотни числятся пропавшими без вести. Наводнение также вызвало вспышку холеры.

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