Беларусь доставит гуманитарную помощь в юго-восточную Африку

Этим утром грузовой боинг покинет Национальный аэропорт Минск. На борту 92 тонны груза - консервы, детское питание, одежда, одеяла. Такова гуманитарная помощь для Зимбабве и Мозамбика от белорусской стороны. Сопровождать груз будет и съемочная группа Агентства теленовостей. Эксклюзивные кадры в эфире телеканала "Беларусь 1".