Беларусь сегодня окутана сильным туманом

Видимость на дорогах от 200 до 500 метров. Водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию. В национальный аэропорт рейсы прибывают с возможной задержкой от 20 минут до 4 часов. В данный момент задержаны рейсы, вылетающие из Санкт-Петербурга, Праги. Опоздание некоторых связано с погодными условиями. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме. Туман в Минске продержится до конца дня, ожидается и завтра. Прогнозируются также ночные заморозки.