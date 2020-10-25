Беларусь сегодня отмечает День автомобилиста и дорожника

За последние годы в стране кардинально обновилась дорожная сеть, модернизированы все основные транспортные артерии, что позволило повысить транзитную привлекательность Беларуси. Так, после капитального ремонта на М6 есть место и для тихоходных, и для скоростных авто. Ее расширили до 22 метров - сделали четырехполосной. Пропускная способность трассы увеличилась до 10 тысяч автомобилей в сутки. Впереди у дорожников не менее масштабные задачи: привести в порядок необходимо сеть сельских дорог.