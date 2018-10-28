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Беларусь сегодня отмечает День автомобилиста и дорожника

К 2021-му году в нашей стране появится 430 новых электрозаправочных станций. В перспективе кроме медленных и быстрых заправок установят и супербыстрые, где скорость зарядки электрокара будет в 16 раз быстрее обычных. Сейчас задуматься о переходе на электрокары стоит службам такси и доставки товаров, а также бизнесам, содержащим крупные автопарки. Немаловажную роль при покупке экотранспорта играет и стоимость зарядки.

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