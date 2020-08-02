Беларусь сегодня отмечает День десантников и сил специальных операций

День ВДВ десантники отметят во всех соединениях и воинских частях сил спецопераций. В Бресте, Витебске и Марьиной Горке пройдут праздничные мероприятия. Сегодня преемниками ВДВ в Беларуси считаются бригады мобильных сил: 38-я в Бресте, 103-я в Витебске и легендарная 5-я отдельная бригада специального назначения из Марьиной Горке. Со дня их образования в августе 2007 года войска прошли путь от становления до высококлассного уровня. Сейчас в распоряжении десантников современное вооружение и техника. А выполнять они способны практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования, проникшего на территорию нашей страны.



Накануне голубые береты устроили красочное шоу для минчан: прыжки с парашютом в центре столицы, показательные выступления со стрельбой и вальс машин на воде. Показать зрителям свое мастерство в Минск приехала вся элита сил специальных операций.



