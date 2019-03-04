Беларусь сегодня отмечает День милиции

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Александр Лукашенко. По случаю 102-й годовщины создания милиции правоохранителей пригласили во Дворец Независимости на экскурсию. Сотрудники МВД прошли по лабиринту из залов государственных церемониалов, увидели, где проходили переговоры "нормандской четверки", заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммит глав государств СНГ и инаугурация Главы государства.