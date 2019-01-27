Беларусь сегодня отмечает День науки

"Благодаря сохранению традиций, инновационной активности белорусских исследователей наша наука динамично развивается, следуя стратегическим целям государства. Способствует экономическому росту, укреплению национальной безопасности и суверенитета страны. Убежден, что ваши талант и трудолюбие, прорывные научные разработки будут и впредь поддерживать международный имидж Беларуси - страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала", - говорится в поздравлении.

Сегодня белорусские ученые вместе с китайскими коллегами планируют создать мини-самолеты. Как отметил глава Академии наук Владимир Гусаков, с Поднебесной будет продолжено и взаимодействие в области беспилотников.

Имиджевым для отечественной науки стал заказ для Японии. Меркурий теперь исследует аппарат с белорусскими защитными экранами. Наши разработки используют и все российские космические системы. Выпуск новых компонентов для оборудования, которому предстоит работать в космосе, наладил "Интеграл". На беспилотники могут рассчитывать и аграрии. К концу года может появиться экспериментальная модель беспилотного карьерного самосвала БелАЗ.

Ученые анонсировали второй фестиваль науки в новом формате. Он пройдет в Ботаническом саду в День города.