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Беларусь сегодня отмечает День науки
Беларусь сегодня отмечает День науки. С профессиональным праздником деятелей науки, работников НИИ и учреждений высшего образования поздравил Президент.
Поздравление с Днем белорусской науки
"Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений - это национальное богатство, триумф всего белорусского народа".
Глава государства поблагодарил ученых за постоянный исследовательский поиск, верность традициям и избранной профессии, а также пожелал всем крепкого здоровья, творческого долголетия и ярких научных открытий.
"Убежден, что отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Накануне праздника Академия наук и Белорусская торгово-промышленная палата утвердили план совместных проектов. А их задумано немало. К слову, самые яркие можно было увидеть на большой научной выставке. Это экспериментальные модели электротранспорта, новые материалы для 3D-печати и, конечно же, инновации от Института физики. Многие разработки - плод совместного труда белорусских и российских ученых
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