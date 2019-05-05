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Беларусь сегодня отмечает День печати
Это профессиональный праздник наших коллег - сотрудников редакций и типографий - всех, кто связан с издательским ремеслом. Больше века назад в свет вышел первый номер газеты "Правда". На 1 апреля в Беларуси зарегистрированы 731 газета и 851 журнал. Многие имеют аналоги в Интернете. Традиционно накануне праздника лучших в своем деле наградили "Золотыми литерами". Национальный конкурс печатных средств массовой информации прошел в рамках ежегодной выставки "СМІ ў Беларусі". Отмечают день печати и книгоиздатели. Только в прошлом году, по данным Белстата, на каждого белоруса выпущено по 3 книги. Всего 9 и 7 тысяч экземпляров.
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