Беларусь сегодня отмечает День письменности. Столицей праздника в этом году стал Слоним

На протяжении дня в городе пройдут десятки мероприятий.



В центральном парке откроют памятник Льву Сапеге - политическому деятелю Великого Княжества Литовского. Состоится вручение Национальной литературной премии. Продолжат работу интерактивные площадки и выставки, на которых можно ознакомиться с литературным наследием Беларуси и пообщаться с современными авторами. Творческие коллективы со всей Гродненской области будут выступать в режиме нон-стоп сразу на нескольких музыкальных площадках.



Программа Дня письменности также включает мастер-классы по традиционным ремеслам и выставку продукции народных умельцев. Закрытие форума состоится в 20:00 концертной программой мастеров искусств.