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Беларусь сегодня отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

С праздником тружеников агропромышленного комплекса поздравил Президент Александр Лукашенко. Страна сегодня нацелена открывать новые рынки экспорта сельскохозяйственной продукции. В прошлом году эта сфера принесла в бюджет 5 миллиардов долларов. По итогам этого барьер планируют преодолеть. 

К слову, экспорт только молочной продукции в нынешнем году принес в бюджет более 1.5 миллиарда долларов, мясной - примерно 800 миллионов долларов.

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