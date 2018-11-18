Беларусь сегодня отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

С праздником тружеников агропромышленного комплекса поздравил Президент Александр Лукашенко. Страна сегодня нацелена открывать новые рынки экспорта сельскохозяйственной продукции. В прошлом году эта сфера принесла в бюджет 5 миллиардов долларов. По итогам этого барьер планируют преодолеть.