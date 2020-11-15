Беларусь сегодня отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

С праздником тружеников села поздравил президент Александр Лукашенко. В этом году работникам АПК действительно есть чем гордиться: производство сельскохозяйственной продукции выросло более чем на 4%, экспорт принес в казну 4 миллиарда 200 миллионов долларов.



Сегодня Беларусь не только полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивая новые рынки.



Подробнее об итогах работы сельскохозяйственной отрасли в этом году расскажет Алина Лаппо.



Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства

Под брендом "Сделано в Беларуси"

Если брать географию экспортных поставок, то мы поставляли продукцию в этот период времени в 105 стран мира - это на 12 стран больше, чем в прошлом году".



Урожай в этом году действительно богатый. Это подтверждают и прилавки столичного рынка. Здесь буйство красок овощей и фруктов, да и качество на высоте. С этих рядов трудно уйти с пустыми руками. Для того чтобы всем желающим дать возможность продать, приходилось даже доставлять дополнительные места.



Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли минского Комаровского рынка: "Сезон был очень насыщенный – таким, как каждый год. Люди жили обычной жизнью - выращивали продукцию, ее излишки реализовывали на рынке, и, конечно, сезон заготовок никто не отменял, покупателей было много в летний период. На рынке с каждым годом появляется больше ассортимента, выращиваемого в Беларуси, за счет создания в крестьянских хозяйствах и частных тех же теплиц, поэтому это позволяет продлить сезон".



День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности