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Беларусь сегодня отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
С праздником тружеников села поздравил президент Александр Лукашенко. В этом году работникам АПК действительно есть чем гордиться: производство сельскохозяйственной продукции выросло более чем на 4%, экспорт принес в казну 4 миллиарда 200 миллионов долларов.
Сегодня Беларусь не только полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивая новые рынки.
Подробнее об итогах работы сельскохозяйственной отрасли в этом году расскажет Алина Лаппо.
Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства
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Если брать географию экспортных поставок, то мы поставляли продукцию в этот период времени в 105 стран мира - это на 12 стран больше, чем в прошлом году".
Урожай в этом году действительно богатый. Это подтверждают и прилавки столичного рынка. Здесь буйство красок овощей и фруктов, да и качество на высоте. С этих рядов трудно уйти с пустыми руками. Для того чтобы всем желающим дать возможность продать, приходилось даже доставлять дополнительные места.
Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли минского Комаровского рынка: "Сезон был очень насыщенный – таким, как каждый год. Люди жили обычной жизнью - выращивали продукцию, ее излишки реализовывали на рынке, и, конечно, сезон заготовок никто не отменял, покупателей было много в летний период. На рынке с каждым годом появляется больше ассортимента, выращиваемого в Беларуси, за счет создания в крестьянских хозяйствах и частных тех же теплиц, поэтому это позволяет продлить сезон".
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
За последние десятилетия аграрная сфера добилась весомых результатов. В этом году, несмотря на сложности, связанные с эпидемией, сельское хозяйство прибавляет. Аграрный сектор сдал серьезный экзамен на профессионализм, компетентность и преданность своему делу.
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