Беларусь сегодня отмечает День сотрудника органов госбезопасности

"Вы являетесь одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно-политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями”, - говорится в поздравлении.