Беларусь отмечает День строителя

В отрасли заняты более 150 тысяч человек, а вклад в ВВП страны составляет 5,5 %. Лучшие специалисты заняты на важнейших инфраструктурных проектах республики - это возведение Островецкой АЭС и модернизация нефтеперерабатывающих предприятий. Приоритетная задача для отечественного стройкомплекса - диверсификация экспорта. В Евросоюз уже активно поставляем цемент, щебень, стекло и керамическую плитку. Впереди открытие новых рынков. Это главная мера по достижению золотой экспортной формулы 30-30-30.



В отрасли назрел и ряд изменений. Так, в Беларуси могут ввести страхование профответственности проектировщиков за документацию. Решение предполагают принять до конца года.