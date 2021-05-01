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Беларусь сегодня отмечает День труда
Праздник имеет более чем вековую историю и берет начало в далеком 1886-м, но по-настоящему массовым стал в СССР. И это действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня.
До сих пор многие помнят легендарные "Мир! Труд! Май!". А еще 1 Мая считается праздником весны, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем.
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