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Беларусь сегодня отмечает День труда

Праздник имеет более чем вековую историю и берет начало в далеком 1886-м, но по-настоящему массовым стал в СССР. И это действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня.

До сих пор многие помнят легендарные "Мир! Труд! Май!". А еще 1 Мая считается праздником весны, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем.


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