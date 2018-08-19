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Беларусь сегодня отмечает День военно-воздушных сил
26 лет назад белорусские летчики начали писать новейшую летопись. А сам день ВВС был создан шестью годами позже указом Президента. С тех пор эта дата стала своеобразной точкой отсчета для всех военных летчиков Беларуси. Время подводить промежуточные итоги и ставить задачи на перспективу. В этом году проведен ряд успешных учений, пилоты повышали свой уровень мастерства не только в стране, но и за ее пределами. Белорусы вошли в четверку лучших команд конкурса авиадартс 2018, который проходил в рамках Международных армейских игр.
Уже осенью белорусские военные летчики примут участие в командно-штабных учениях Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост". Такие тренировки пройдут впервые и состоятся в Свердловской области.
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