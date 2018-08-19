Беларусь сегодня отмечает День военно-воздушных сил

26 лет назад белорусские летчики начали писать новейшую летопись. А сам день ВВС был создан шестью годами позже указом Президента. С тех пор эта дата стала своеобразной точкой отсчета для всех военных летчиков Беларуси. Время подводить промежуточные итоги и ставить задачи на перспективу. В этом году проведен ряд успешных учений, пилоты повышали свой уровень мастерства не только в стране, но и за ее пределами. Белорусы вошли в четверку лучших команд конкурса авиадартс 2018, который проходил в рамках Международных армейских игр.