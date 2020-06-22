Беларусь сегодня отмечает День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни исполнил бессмертный долг - защитил Родину, сражался и погиб, был замучен в фашистской неволе, умер в тылу от голода и лишений. Жестокая трагедия берет начало с сегодняшней даты. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, вероломно вторглась в Советский Союз.





На территорию Беларуси наступала самая мощная германская группировка

Согласно плану "Барбаросса", немецкое военное руководство рассчитывало провести молниеносную войну и одним ударом разгромить СССР. На территорию Беларуси наступала самая мощная германская группировка, борьба с которой вылилась в 1418 кровопролитных дней и ночей Великой Отечественной войны.

За первые полчаса обстрела по Брестской крепости было выпущено около 5 тысяч снарядов и мин

Первый бой приняли военнослужащие Брестского гарнизона. Утром в 4:15 крепость штурмовала дивизия вермахта, которая превосходила численность защитников цитадели в 3 раза. За первые полчаса обстрела по крепости было выпущено около 5 тысяч снарядов и мин. Каждые 4 минуты волна артиллерийского обстрела продвигалась на 90 метров. Ежедневно защитникам цитадели приходилось отбивать 7-8 атак. В такой обороне крепость держалась больше месяца.

26 августа Гитлер и Муссолини приезжали посмотреть на цитадель, которую планировали взять за несколько часов