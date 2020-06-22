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Беларусь сегодня отмечает День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни исполнил бессмертный долг - защитил Родину, сражался и погиб, был замучен в фашистской неволе, умер в тылу от голода и лишений. Жестокая трагедия берет начало с сегодняшней даты. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, вероломно вторглась в Советский Союз.
На территорию Беларуси наступала самая мощная германская группировка
Согласно плану "Барбаросса", немецкое военное руководство рассчитывало провести молниеносную войну и одним ударом разгромить СССР. На территорию Беларуси наступала самая мощная германская группировка, борьба с которой вылилась в 1418 кровопролитных дней и ночей Великой Отечественной войны.
За первые полчаса обстрела по Брестской крепости было выпущено около 5 тысяч снарядов и мин
Первый бой приняли военнослужащие Брестского гарнизона. Утром в 4:15 крепость штурмовала дивизия вермахта, которая превосходила численность защитников цитадели в 3 раза. За первые полчаса обстрела по крепости было выпущено около 5 тысяч снарядов и мин. Каждые 4 минуты волна артиллерийского обстрела продвигалась на 90 метров. Ежедневно защитникам цитадели приходилось отбивать 7-8 атак. В такой обороне крепость держалась больше месяца.
26 августа Гитлер и Муссолини приезжали посмотреть на цитадель, которую планировали взять за несколько часов
Знаменитая надпись-реликвия тех событий - "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина" - датирована 20 июля 1941.Уже 26 августа Гитлер и Муссолини лично приезжали посмотреть на цитадель, которую немецкое командование планировало взять за несколько часов. И еще один исторический факт. В 1945 году в бункере Гитлера в Берлине нашли обожженный кирпич из Брестской крепости.
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